La forza di una donna e Forbidden Fruit ferme per il 1° Maggio? La decisione di Mediaset

Da ilsipontino.net 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La forza di una donna e Forbidden Fruit sono tra le serie tv turche più amate dagli italiani. Ogni giorno le vicende di Bahar e di Yildiz collezionano ascolti clamorosi sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Mediaset ha annunciato la programmazione per quanto riguarda la settimana dal 27 aprile al 3 maggio. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di non sospendere La forza di una donna e Forbidden Fruit in occasione del 1° maggio ovvero la Festa dei lavoratori. Le due dizi turche proseguiranno la loro normale programmazione a differenza di Uomini e Donne e del daytime di Amici di Maria De Filippi, che rimarranno sospesi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

la forza di una donna e forbidden fruit ferme per il 1176 maggio la decisione di mediaset
© Ilsipontino.net - La forza di una donna e Forbidden Fruit ferme per il 1° Maggio? La decisione di Mediaset

Notizie correlate

La forza di una donna e Forbidden fruit, la notizia da Mediaset per Pasqua e PasquettaNel pomeriggio di Canale 5, le dizi turche continuano a macinare risultati importanti e a confermarsi come uno dei motori più solidi del daytime.

La forza di una donna e Forbidden fruit, colpo di scena: Mediaset ha deciso cosìCon l’avvicinarsi della fase decisiva di Amici, Canale 5 si prepara a cambiare volto anche nel pomeriggio della domenica.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Forbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 18 aprile; Forbidden Fruit 3, puntata oggi 18 aprile: Lila e Yigit escono insieme; Forbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 25 aprile; Forbidden Fruit: Episodio 90 Video.

forbidden fruit la forza di unaForbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 28 aprileScopri le anticipazioni delle puntate di oggi, martedì 28 aprile 2026 di Forbidden Fruit e La Forza di una donna in onda su Canale 5 ... gazzetta.it

forbidden fruit la forza di unaLa forza di una donna 3, quando finisce la serie turca di Canale 5?Quando finisce La forza di una donna 3? Ecco la possibile data, tra numerazione italiana, divisione episodi e confronto con la serie turca ... bestmovie.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.