La forza di una donna e Forbidden Fruit sono tra le serie tv turche più amate dagli italiani. Ogni giorno le vicende di Bahar e di Yildiz collezionano ascolti clamorosi sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Mediaset ha annunciato la programmazione per quanto riguarda la settimana dal 27 aprile al 3 maggio. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di non sospendere La forza di una donna e Forbidden Fruit in occasione del 1° maggio ovvero la Festa dei lavoratori. Le due dizi turche proseguiranno la loro normale programmazione a differenza di Uomini e Donne e del daytime di Amici di Maria De Filippi, che rimarranno sospesi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna e Forbidden Fruit ferme per il 1° Maggio? La decisione di Mediaset

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