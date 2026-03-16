La forza di una donna e Forbidden fruit colpo di scena | Mediaset ha deciso così

Mediaset ha annunciato un cambiamento nel palinsesto di Canale 5, che interesserà anche il programma pomeridiano della domenica. La decisione arriva in vista della fase finale di Amici, il talent show condotto da un noto presentatore. La modifica coinvolge la trasmissione Forbidden Fruit, che subirà un cambio di programmazione. Questa variazione si inserisce nel quadro delle nuove scelte di rete per la stagione in corso.

Con l’avvicinarsi della fase decisiva di Amici, Canale 5 si prepara a cambiare volto anche nel pomeriggio della domenica. È un passaggio ormai abituale nel meccanismo televisivo del talent di Maria De Filippi: quando il daytime festivo si ferma, la rete riorganizza subito la fascia lasciata libera e rimette al centro le sue soap, rafforzando una strategia che punta sulla continuità dell’intrattenimento seriale per accompagnare il pubblico fino ai mesi estivi. L’ultimo speciale domenicale di Amici 25 è andato infatti in onda il 15 marzo 2026, mentre il serale partirà sabato 21 marzo in prima serata. La chiusura dello spazio domenicale del talent non rappresenta quindi un semplice stop, ma l’avvio di una nuova fase del palinsesto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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