La fondazione Teatro Pirandello volta pagina | Alessandra Fiaccabrino nuovo direttore

La fondazione Teatro Luigi Pirandello ha annunciato il nome del nuovo direttore generale. Si tratta di Alessandra Fiaccabrino, iscritta all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori legali. La professionista ha maturato esperienze in enti pubblici e organismi di controllo. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla fondazione, che ha deciso di affidarle la guida dell’ente.

La fondazione Teatro Luigi Pirandello ha individuato il nuovo direttore generale. Si tratta di Alessandra Fiaccabrino, iscritta all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori legali, con incarichi in enti pubblici e organismi di controllo. La scelta è maturata al termine della procedura di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Fondazione Pirandello, al via la "caccia" al nuovo direttore dopo il terremoto giudiziarioLa fondazione teatro Luigi Pirandello di Agrigento prova a voltare pagina dopo le turbolenze giudiziarie che ne hanno scosso i vertici. Arriva l'ok della Fondazione: Beatrice Venezi sarà direttore musicale del Teatro la Fenice di VeneziaLa conferma è stata data nelle scorse ore, e a nulla è valsa la campagna denigratoria nei suoi confronti a cui si è assistito negli ultimi mesi:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Risate e sogni con Gianfranco Jannuzzo, al Pirandello c'è Fata Morgana: un viaggio nel mito; Il berretto a sonagli; Sogno (ma forse no). Un gioco a tre con Pirandello al Teatro Modus dal 10 al 19 aprile 2026; Jannuzzo al Teatro Pirandello: Fata Morgana è l'abbraccio magico di Gianfranco alla sua Agrigento. Alessandra Fiaccabrino nuovo direttore generale della Fondazione Teatro PirandelloLa professionista di Palma di Montechiaro prende il posto di Salvatore Prestia, dimessosi dopo l’inchiesta Eventopoli che lo vede indagato ... grandangoloagrigento.it Il piacere dell’onestà: applausi a scena aperta per Pippo Pattavina al PirandelloNon cala il sipario quando finisce lo spettacolo: al Teatro Pirandello resta acceso il dialogo con il pubblico. Con le luci già accese, gli spettatori sono rimasti in sala, quasi a non voler interrom ... quilicata.it (Bella) ciao da un luogo di libertà. W il teatro. Pirandello segreto è in scena dal 27 al 30 aprile alla Sala Futura del Teatro Stabile di Catania. facebook