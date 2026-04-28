La condanna del tennis di Musetti dove i reel di Instagram contano quanto una vittoria

Nel mondo del tennis, i contenuti sui social media assumono un ruolo sempre più centrale, influenzando la percezione delle performance degli atleti. In questo contesto, Lorenzo Musetti si trova a dover affrontare una realtà in cui i video brevi e gli estratti condivisi sui social sembrano avere un peso pari a quello di una vittoria sul campo. La differenza tra l’immagine trasmessa e i risultati reali del torneo è evidente e spesso difficile da colmare.

Pochi sport si prestano alla frammentazione social come il tennis e Lorenzo Musetti è la vittima perfetta di questa logica: costretto a fare i conti con un gioco in cui la distanza tra l'estetica del reel e l'efficacia del risultato è ancora ampia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate AGRINET4TECH. “Rago Group” nella Piana del Sele: la tecnologia nell’ottimizzazione di coltivazione e prodotto. REEL INSTAGRAMVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teleclubitalia (@teleclubitalia) L'articolo Teleclubitalia. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Atp Madrid, Sinner batte Moller in due set e va agli ottavi. Avanti anche Musetti; Atp Madrid, Cobolli batte Vallejo in due set e vola agli ottavi; Musetti batte Griekspoor e vola agli ottavi a Madrid; Atp Madrid, Sinner vince all’esordio contro Bonzi. Musetti esce agli ottavi a Madrid Termina contro Lehecka il percorso dell’azzurro nell’Atp spagnolo (6-3;6-3). #CorrieredelloSport #Musetti #Lehecka - facebook.com facebook Si ferma agli ottavi la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. L'italiano, numero 9 del ranking Atp, cede in due set per 6-3 6-3 al ceco Jiri Lehecka (n.14). #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com