La città cambia pelle e regole | la ricetta per non farsi travolgere dalle sfide globali

Nel corso di un recente convegno sono stati presentati i piani per adattare il tessuto urbano alle mutate esigenze del contesto globale. Sono stati discussi interventi per migliorare la sostenibilità e la qualità della vita, con un focus sulla pianificazione a lungo termine e l’innovazione. Sono stati anche analizzati i cambiamenti nelle normative e nelle politiche urbanistiche per rispondere alle nuove sfide e alle trasformazioni in atto nella città.

Non solo una gestione dell’esistente, ma una vera e propria vision per il futuro. È questo il cuore del convegno "La città che cambia. Struttura urbana, tessuto sociale e trasformazioni economiche", che si terrà mercoledì 29 aprile, dalle 15 alle 19, presso la Camera di Commercio di Forlì.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Quali libri leggere per governare la crisi di Niscemi senza farsi travolgere Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La città cambia pelle (e regole): la ricetta per non farsi travolgere dalle sfide globali; La Cina rurale cambia pelle per accogliere i giovani in fuga dalle megalopoli; Estival Jazz cambia pelle ma lo fa in modo confuso; A Pietralata il centro Gabriella Ferri riapre e cambia pelle. Piazza dell’Unità Italiana cambia volto. Ombra e verde nel cuore della città. I cantieri al via nel 2027 per un annoRiqualificazione anche grazie agli oneri di Monna Tessa. Investimento da 1,7 milioni: via pietre e bitume, arrivano terra stabilizzata e asfalto architettonico ... msn.com Dossier della settima. Firenze che cambia: case, potere, nuovi business e relazioni sotto la lenteDalle mappe immobiliari ai quartieri accessibili, dal boom del padel ai finanziamenti in politica: le inchieste della settimana raccontano la città oltre la cartolina ... firenzetoday.it Come Cambia la Città. Piazza San Giovanni il Vecchio.A sinistra è il Battistero,a destra sul fianco della Cattedrale,si apre la Porta di San Giovanni. - facebook.com facebook La città cambia quando inizi davvero a guardarla. Per la #MilanoDesignWeek, Xiaomi con nss edicola ( @nssmag) ti aspetta con un percorso immersivo fatto di immagini, dettagli e storie quotidiane, scattate con #Xiaomi17Ultra! Piazza Bruno Buozzi, Milano x.com