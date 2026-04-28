Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2026, i profitti di Koei Tecmo sono aumentati del 13,8%, raggiungendo nuove vette. Le vendite di Dynasty Warriors: Origins su Switch 2 hanno contribuito in modo significativo alla crescita finanziaria della società. Questo risultato evidenzia come il successo dei giochi della serie Musou abbia influenzato positivamente le performance dell’azienda nel periodo analizzato.

? Cosa sapere I profitti di Koei Tecmo crescono del 13,8% nel trimestre al 31 marzo 2026.. Le vendite di Dynasty Warriors: Origins su Switch 2 trainano i risultati finanziari.. I profitti di Koei Tecmo sono balzati del 13,8% nel trimestre fiscale conclusosi il 31 marzo 2026, trainati dalle vendite costanti di titoli come Dynasty Warriors: Origins e dal successo di Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, Pokémon Pokopia e Nioh 3. L’analisi dei dati finanziari svelati dallo studio giapponese evidenzia una gestione strategica delle proprie proprietà intellettuali, capace di generare crescita anche attraverso l’integrazione di nuovi contenuti per i titoli esistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Koei Tecmo vola: i profitti balzano grazie al boom dei Musou

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