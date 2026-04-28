L’ex allenatore del Liverpool ha commentato pubblicamente il nuovo formato del Mondiale per Club, criticando l’allargamento del torneo. Ha espresso chiaramente che il formato ampliato non rappresenta una scelta positiva, senza fornire ulteriori dettagli o analisi. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un dibattito più ampio sulla riorganizzazione di questo evento calcistico internazionale.

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© Calcionews24.com - Klopp e la critica al nuovo Mondiale per Club: «Il format allargato non è assolutamente una buona idea»

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