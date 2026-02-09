Jasmine Paolini | Match femminili al meglio dei cinque set? Non penso sia una buona idea

La tennista italiana Jasmine Paolini si oppone all’idea di far disputare i match femminili al meglio dei cinque set. In un momento in cui si discute di parità tra uomini e donne nel tennis, Craig Tiley, il boss degli Australian Open, ha proposto di cambiare le regole per le donne, ma Paolini non la pensa così. La sua posizione è chiara: non crede che sia una buona idea.

In un'epoca nella quale si discute quotidianamente della parità tra uomini e donne nei vari aspetti della vita Craig Tiley, CEO di Tennis Australia e direttore degli Australian Open, ha lanciato l'idea di disputare parte del torneo femminile al meglio dei cinque set il prossimo anno. In conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio al WTA 1000 di Doha contro la greca Maria Sakkari, Jasmine Paolini ha espresso la sua opinione sulla possibilità di giocare con questo nuovo format nei tornei del Grande Slam. " Al momento non penso sia una buona idea. Onestamente, forse sarebbe meglio ridurre i set per gli uomini, magari fino ai quarti di finale.

