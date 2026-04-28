Il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo ha parlato della preparazione in vista degli Europei, sottolineando l'importanza di mantenere un atteggiamento rilassato durante le competizioni. Ha menzionato l'esempio della sciatrice che ha vinto senza l'obbligo di conquistare il risultato, analizzando anche un episodio delle Olimpiadi invernali in cui un favorito è caduto più volte nel momento decisivo. La squadra si allena con questa filosofia, cercando di affrontare la sfida senza pressioni eccessive.

“Dalle Olimpiadi invernali abbiamo ricevuto due insegnamenti: da una parte il pattinatore Malinin che era dato da tutti favorito, ma è caduto tre volte nel momento decisivo. Dall’altra l’impresa di Federica Brignone che è arrivata serena alle sue gare reduce da un gravissimo infortunio e ha compiuto un’impresa che sarà ricordata per secoli. Noi dobbiamo fare come fare la Brignone”. Il commissario tecnico della nazionale italiana di volley femminile Julio Velasco presenta così la stagione estiva dell’Italvolley campione del mondo in carica. Le azzurre prima saranno impegnate prima nella Volleyball Nations League e poi nei Campionati Europei che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Julio Velasco presenta l’Italvolley in vista degli Europei: “Il miglior modo di perdere è continuare a festeggiare. Facciamo come la Brignone, giocando rilassate senza obbligo di vincere”

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