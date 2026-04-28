Jennifer Rauchet, moglie del Segretario della difesa degli Stati Uniti, ha attirato l’attenzione indossando abiti di marchi low cost durante gli eventi pubblici. La sua scelta di outfit contrasta con il modo tradizionale di vestirsi per occasioni ufficiali, spesso caratterizzate da abiti firmati di alta moda. La donna, ex produttrice televisiva, preferisce optare per capi più semplici e accessibili, evitando il lusso sfrenato.

Un abito di una griffe del lusso per partecipare agli eventi più esclusivi? L'ex produttrice televisiva è di tutt'altro avviso. E, infatti, in più occasioni ha scelto di sfoggiare abiti accessibili, che hanno suscitato scalpore. Non per le ragione che potreste pensare +++dropcap C'è chi, per un evento mondano, decide di tirar fuori dal proprio armadio il più griffato dei suoi abiti e chi, come Jennifer Rauchet - moglie del Segretario della difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth -, che fa l'esatto opposto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jennifer Rauchet, la moglie del Segretario della difesa degli USA che veste (molto!) low cost

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