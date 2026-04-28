Il primo ministro israeliano è arrivato in tribunale a Tel Aviv per testimoniare nel procedimento legale a suo carico, mentre all’esterno si sono radunati alcuni contestatori. La presenza del politico nel tribunale si inserisce in un procedimento giudiziario per accuse di corruzione. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi presenti, alcuni dei quali hanno espresso pubblicamente il loro dissenso. La fase processuale prosegue con la testimonianza del premier.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è presentato martedì in tribunale a Tel Aviv per testimoniare nel processo a suo carico per corruzione. Ciò avviene mentre il presidente israeliano Isaac Herzog ha rinviato la decisione sulla richiesta di Netanyahu di sospendere il processo. L’ufficio di Herzog ha dichiarato che il presidente ha affermato “in diverse occasioni” che un accordo tra il primo ministro e i pubblici ministeri è il modo migliore per risolvere il caso e che questa posizione non è cambiata. All’esterno del tribunale alcuni contestatori di Netanyahu. Un uomo regge un cartello con la scritta in inglese: “Stop corruzione, stop morte, stop Netanyahu”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, Netanyahu arriva in tribunale a Tel Aviv: all'esterno alcuni contestatori

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