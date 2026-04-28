Intelligenza artificiale e Dirigenti DSGA segreterie | automazione e gestione documentale Un corso in 5 lezioni Come averlo gratuitamente

Da orizzontescuola.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un corso di cinque lezioni rivolto a dirigenti, DSGA e personale della segreteria scolastica, focalizzato sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nella gestione documentale e nelle attività amministrative. Il corso offre un approfondimento pratico su come l’automazione possa migliorare i processi interni delle istituzioni scolastiche. È possibile accedere gratuitamente a questa formazione, che mira a fornire strumenti utili per integrare le nuove tecnologie nelle routine quotidiane.

Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scoperta di come l’IA possa rendere più efficienti i processi di gestione documentale, comunicazione e analisi dei dati. Un’occasione per sviluppare nuove competenze digitali e affrontare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Intelligenza artificiale e Dirigenti, DSGA, segreterie: automazione e gestione documentale. Un corso in 5 lezioni. Come averlo gratuitamente; CONVEGNO FORMATIVO DAL TITOLO INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CYBERSICUREZZA- SICILIA, 12 maggio 2026; Al Convitto Cutelli un incontro sull'uso dell'intelligenza artificiale a scuola; Educazione 4.0: guidare l'intelligenza artificiale tra scuola e università.

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