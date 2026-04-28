Intelligenza artificiale e Dirigenti DSGA segreterie | automazione e gestione documentale Un corso in 5 lezioni Come averlo gratuitamente

È stato annunciato un corso di cinque lezioni rivolto a dirigenti, DSGA e personale della segreteria scolastica, focalizzato sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nella gestione documentale e nelle attività amministrative. Il corso offre un approfondimento pratico su come l’automazione possa migliorare i processi interni delle istituzioni scolastiche. È possibile accedere gratuitamente a questa formazione, che mira a fornire strumenti utili per integrare le nuove tecnologie nelle routine quotidiane.

Un corso pratico e innovativo dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’ottimizzazione delle attività amministrative delle scuole. Attraverso esempi concreti e strumenti operativi, il percorso accompagna il personale amministrativo nella scoperta di come l’IA possa rendere più efficienti i processi di gestione documentale, comunicazione e analisi dei dati. Un’occasione per sviluppare nuove competenze digitali e affrontare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve?Cosa fa? Gli abbonati a “Gestire la scuola” hanno a loro disposizione una Agenda delle scadenze. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Intelligenza artificiale e Dirigenti, DSGA, segreterie: automazione e gestione documentale. Un corso in 5 lezioni. Come averlo gratuitamente; CONVEGNO FORMATIVO DAL TITOLO INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CYBERSICUREZZA- SICILIA, 12 maggio 2026; Al Convitto Cutelli un incontro sull'uso dell'intelligenza artificiale a scuola; Educazione 4.0: guidare l'intelligenza artificiale tra scuola e università. Educazione 4.0: guidare l'intelligenza artificiale tra scuola e università(Teleborsa) - La Scuola a lezione di intelligenza artificiale in Università. Si terrà a Roma, presso la Luiss, il 23 e 24 aprile 2026 l'evento Educazione 4.0: Guidare l'Intelligenza Artificiale tra S ... finanza.repubblica.it Intelligenza artificiale in azienda: opportunità e rischi da governareDalla gestione dei dati alla responsabilità decisionale, le imprese chiamate a un uso consapevole dell’AI. Un webinar aiuta a orientarsi ... lineaedp.it Le ultime mosse di Anthropic stanno ridisegnando il mercato dell’intelligenza artificiale applicata al lavoro quotidiano. Dopo il lancio di Claude in versione sempre più orientata agli agenti, la novità che sta facendo discutere è “Cowork”: un sistema che trasform facebook Il governo cinese ha bloccato l'acquisizione della piattaforma di intelligenza artificiale #Manus da parte del colosso americano #Meta, un affare da 2 miliardi di dollari. #Cina x.com