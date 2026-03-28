L’Agenda delle scadenze per Segreterie DSGA e Dirigenti | dove la trovo? A cosa mi serve?

Gli abbonati a “Gestire la scuola” trovano una sezione dedicata chiamata “L’Agenda delle scadenze” che elenca tutte le date e gli adempimenti necessari per la gestione della scuola. Questa pagina è pensata per aiutare Segreterie, DSGA e Dirigenti a organizzare e rispettare le scadenze importanti nel loro lavoro quotidiano. La sezione è accessibile tramite il portale dedicato all’abbonamento.

Cosa fa? Gli abbonati a “Gestire la scuola” hanno a loro disposizione una Agenda delle scadenze. Una pagina dedicata in cui troverete tutte le scadenze e gli adempimenti per gestire al meglio la scuola. Tutti gli appuntamenti aggiornati mese per mese e non solo. Infatti, potrete cliccare ogni evento ed usufruire di risorse che vi guideranno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterieDal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti per... Approfondimenti e contenuti su L'Agenda delle scadenze per Segreterie... Temi più discussi: Rafforzare la competitività dell'UE: la via da seguire; 'Sì' dei leader all'agenda UE per la competitività; Agenda Sud e Agenda Nord: proroga ufficiale al 10 aprile 2026 per l'adesione. Tutti i chiarimenti sulle delibere degli organi collegiali; Agenda settimanale della politica e delle Istituzioni (23.03.2026). Nasce l’Agenda della Sclerosi multipla. In dieci punti, richieste e scadenze per rispondere ai malatiL’Agenda stilata dall’Aism traduce in call to action e scadenze concrete gli impegni contenuti nella Carta dei Diritti delle persone con SM del 2014, definendo e comunicando le priorità da affrontare ... quotidianosanita.it Agenda Nord, al via le adesioni: scadenza 31 marzo 2026Il MIM ha dato il via all’adesione al piano Agenda Nord, finalizzato a superare i divari territoriali garantendo pari opportunità di istruzione, a contrastare la dispersione scolastica e la fragilit ... tecnicadellascuola.it L’Italia senza tabù. Un’agenda per trasformare le crisi in opportunità. Segui la diretta del Festival dell'economia del Foglio. Talk e dibattiti con grandi ospiti dal mondo della finanza, della politica e delle imprese x.com AGENDA WEEKEND • Gli appuntamenti del weekend a Rovigo. Sarà un altro fine settimana di appuntamenti tra mostre, eventi e sport. Fate un salto in città! - facebook.com facebook