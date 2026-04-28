Durante la Design Week, migliaia di visitatori sono passati a visitare la mostra «Insieme» alla Piscina Cozzi. L’evento ha visto una partecipazione numerosa, con molte persone che hanno espresso apprezzamento per l’allestimento e le opere presenti. La mostra ha aperto le sue porte per diversi giorni, attirando un pubblico vario e interessato alle tematiche presentate.

Grazie alle migliaia di persone che, durante la Design Week, sono riuscite a passare a vedere la nostra mostra «Insieme» alla Piscina Cozzi. È stato il primo passo di «Archivio Italia», un nuovo progetto che vuole raccontare e valorizzare le storie degli artigiani. E noi l’abbiamo fatto così: con un’esposizione, una grande festa, tanti amici e un colore superstar.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Insieme» è stato bello

“È stato stra-bello!” - Ottava Puntata - Il Collegio 9

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