Boscacci-De Silvestro marito e moglie alle Olimpiadi | Insieme è tutto più bello
Alba De Silvestro e Michele Boscacci partecipano alle Olimpiadi, portando avanti una storia d’amore nata sulla neve. La coppia si è conosciuta praticando lo sci alpinismo, condividendo allenamenti e gare. Ora, affrontano questa grande sfida sportiva fianco a fianco, dimostrando che il loro legame rende tutto più intenso. La loro presenza in questa competizione segna un momento speciale per entrambi e per chi li ha seguiti fin dai primi passi.
(Adnkronos) – Una storia d’amore arrivata alle Olimpiadi. Alba De Silvestro e Michele Boscacci si sono conosciuti con la loro grande passione, lo sci alpinismo. E grazie a questa sono arrivati fino a Milano Cortina 2026. Proprio nell’anno del debutto a cinque cerchi della disciplina. Domani, sabato 21 febbraio, gareggeranno insieme sulla Stelvio di Bormio. In una staffetta indimenticabile, a due passi da casa. Alba, 30 anni, ha origini venete ma si è trasferita da qualche tempo ad Albosaggia, in provincia di Sondrio. Per vivere con suo marito Michele, figlio d’arte (il padre Graziano è una leggenda dello sci alpinismo italiano, campione del mondo nel 2002 insieme a Ivan Murada).🔗 Leggi su Seriea24.it
