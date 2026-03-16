Infortunio Lautaro Martinez il popolo nerazzurro attende il suo capitano | le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Lautaro Martinez ha subito un infortunio e i tifosi nerazzurri attendono notizie sulle sue condizioni. Le ultime indicano che l’attaccante, considerato il capitano, non è ancora in campo e si stanno valutando i tempi di recupero. La squadra sta monitorando attentamente la situazione, ma non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle modalità del trattamento o sulla possibile data di ritorno.

Inter News 24 LE TOP NEWS DI OGGI SULL’INTER (IN AUDIO) Infortunio Lautaro Martinez, arrivano aggiornamenti sulle condizioni del capitano nerazzurro: lo rivedremo in campo contro la Fiorentina?. L’Inter si prepara a riabbracciare il suo leader indiscusso. Dopo settimane di appannamento, la squadra di Cristian Chivu attende con ansia il rientro di Lautaro Martinez, ormai prossimo alla convocazione per la trasferta di Firenze: « Più che i minuti in campo, pochi o molti che siano, conta il ritorno alla normalità. Lo scorrere naturale delle cose nerazzurre. All’Inter tutto gira attorno a Lautaro Martinez e non da ieri, ma mai come nelle ultime settimane balbettanti è stato dimostrato il teorema secondo cui esiste una squadra con l’argentino in campo e un’altra con l’argentino che osserva da fuori ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro Martinez, il popolo nerazzurro attende il suo capitano: le ultime sulle condizioni dell’attaccante Articoli correlati Infortunio Lautaro Martinez, arrivano novità sulle condizioni del capitano nerazzurro. Ecco le ultimeSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Leggi anche: Infortunio Lautaro Martinez, come sta l’attaccante nerazzurro? Ecco le ultime sulle sue condizioni Aggiornamenti e notizie su Infortunio Lautaro Martinez Temi più discussi: Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio e come procede il recupero: le condizioni del capitano dell'Inter; Inter, quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: c'è una data e una partita nel mirino; Infortuni Inter, verso l'Atalanta: il piano rientri per Calhanoglu e la ThuLa; Lautaro? Sta provando ad accelerare in ogni modo. C’è la spinta di Spagna-Argentina a Milano. Inter, infortunio Lautaro Martinez: cambiano i tempi di recuperoTiene banco l’infortunio di Lautaro Martinez in casa Inter. Il capitano nerazzurro procede spedito verso il ritorno in ... fantamaster.it Inter, quando torna Lautaro Martinez dall’infortunio: gli aggiornamentiTiene banco l'infortunio di Lautaro Martinez in casa Inter, ma occhio alle novità delle ultime ore. L'attaccante ... fantamaster.it Dopo l'infortunio patito sul campo del Bodo, Lautaro Martinez è tornato a correre sul campo verde di Appiano. Il rientro è vicino - facebook.com facebook Lautaro Martinez vicino ai suoi compagni nel derby di domani Nonostante l'infortunio il Capitano andrà in panchina per dare supporto morale alla squadra Il 'Toro' non lascia "sola" la squadra in una gara del genere #LautaroMartinez #MilanInter #De x.com