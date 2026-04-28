Il tribunale di Milano ha emesso una sentenza, la numero 5952026, che riconosce i content creator come attori dello spettacolo. Questa decisione cambia il modo in cui vengono considerati i influencer nel contesto legale e professionale. La sentenza stabilisce che le attività svolte da chi crea contenuti digitali devono essere equiparate a quelle degli attori nel settore dello spettacolo.

? Cosa sapere Il tribunale di Milano con sentenza 5952026 qualifica i content creator come attori dello spettacolo.. L'obbligo di versare contributi alla cassa Inps Fpls sposta gli oneri fiscali sulle aziende committenti.. La sezione lavoro del tribunale di Milano, con la sentenza numero 595 del 2026, ha stabilito che l’attività dei content creator che promuovono prodotti tramite i propri contenuti deve essere inquadrata come lavoro dello spettacolo, obbligandoli al versamento dei contributi previdenziali alla cassa Inps Fpls. Il provvedimento giudiziario ribalta il quadro normativo consolidatosi negli ultimi anni, quando l’attività degli influencer era stata identificata prevalentemente come marketing.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Influencer: la sentenza che li trasforma in attori dello spettacolo

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