Incidente tra moto e jeep a Cassinetta di Lugagnano | impatto violentissimo centauro in fin di vita

Un incidente tra una moto e una jeep si è verificato oggi a Cassinetta di Lugagnano, nel Milanese. L’impatto è stato molto violento e il motociclista, un uomo di 57 anni residente a Zibido San Giacomo, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le forze dell’ordine sono sul posto per ricostruire l’accaduto e valutare le cause dello scontro.

Cassinetta di Lugagnano (Milano), 28 aprile 2026 – Grave incidente a Cassinetta di Lugagnano, nel Milanese: un motociclista si è scontrato con una jeep e l’uomo, 57enne di Zibido San Giacomo, si trova ora in condizioni disperate all’ospedale Niguarda. E’ successo alle 9 di questa mattina, martedì 28 aprile, lungo la strada provinciale 197, all’altezza di un incrocio in territorio comunale di Cassinetta di Lugagnano. Per cause che i carabinieri intervenuti per i rilievi del caso dovranno appurare, la jeep e la moto si sono scontrare e l’impatto è stato violentissimo, al punto che il centauro è stato sbalzato a circa 8 metri di distanza dal punto di impatto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente tra moto e jeep a Cassinetta di Lugagnano: impatto violentissimo, centauro in fin di vita Notizie correlate Leggi anche: Frontale tra auto e moto: impatto violentissimo, due persone gravi Leggi anche: Frontale tra auto e moto: impatto violentissimo, due persone ferite Contenuti di approfondimento Incidente alle porte di Milano, schianto tra una moto e un suv: grave un uomo (sbalzato di otto metri)È successo sulla SP 197 a Cassinetta di Lugagnano (hinterland ovest di Milano) nella mattinata di martedì 28 aprile ... milanotoday.it Robecco sul Naviglio: violento scontro auto – moto, motociclista gravissimo al NiguardaGravissimo incidente questa mattina, verso le 9, tra Robecco sul Naviglio e Cassinetta di Lugagnano. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, sono stati un autom ... ticinonotizie.it