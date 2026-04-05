Frontale tra auto e moto | impatto violentissimo due persone ferite

Nella tarda mattinata di domenica 5 aprile si è verificato un incidente molto violento all’incrocio tra via Cefalonia e via Marzona, nella zona est di Udine. Un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un impatto frontale che ha causato ferite a due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi.

Incidente alla periferia est di Udine. Ferito in modo molto serio il ragazzo di 21 anni alla guida della motocicletta, sembra che stesse percorrendo la strada contromano e senza casco Grave incidente nella tarda mattinata di domenica 5 aprile nella zona est di Udine, all’incrocio tra via Cefalonia e via Marzona. Per cause ancora al vaglio della polizia locale, una moto di piccola cilindrata (125 cc) si è scontrata con una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 21 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario inviato dalla Sores e trasportato con urgenza all’ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in condizioni serie. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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