Incidente investiti pedoni | padre e figlio di 1 anno in ospedale

Nel primo pomeriggio del 28 aprile a Muggiò si è verificato un incidente stradale lungo viale Rimembranza. Due pedoni, un uomo e il suo bambino di un anno, sono stati travolti mentre attraversavano la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e entrambi sono stati trasportati in ospedale. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, a Muggiò. Poco dopo le 17, padre e figlio di 1 anno sono stati investiti mentre attraversavano la strada in viale Rimembranza. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. La situazione è sembrata subito molto preoccupante coi presenti che.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Investiti da ubriaco. Muore il figlio di 33 anni feriti il padre e lo zio Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidente, investiti pedoni: padre e figlio di 1 anno in ospedale; Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale; Travolto in bici, muore dopo una settimana: addio all’intagliatore Gildo Leidi. Diciottenne perde il controllo dell'auto e investe due pedoni, sono gravi: il momento dell'impattoUno scontro violento si è verificato oggi, 22 aprile, in via di Boccea, a Roma: un automobilista 18enne ha perso il controllo della Smart sulla quale viaggiava e travolto ... leggo.it Auto investe pedoni in corso Garibaldi a Napoli: due mortiUn tragico incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, domenica 22 marzo, in pieno centro a Napoli. Il bilancio, da quanto si apprende, è grave e drammatico: due persone sono morte. fanpage.it Incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo: l'intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno Scontro tra due vetture all'altezza del chilometro 24+400 direzione sud: tre feriti trasportati all’ospedale di Battipaglia. Traffico ripristinato dopo la messa in sicurezza. SA - facebook.com facebook Le immagini riprese da uno dei passeggeri dell'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Giacarta, capitale dell'Indonesia, in cui sono morte 14 persone. L'incidente è avvenuto ieri quando il treno a lunga percorrenza Argo Bromo Anggrek si è scontrato con l x.com