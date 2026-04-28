Incidente investiti pedoni | padre e figlio di 1 anno in ospedale

Da monzatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio del 28 aprile a Muggiò si è verificato un incidente stradale lungo viale Rimembranza. Due pedoni, un uomo e il suo bambino di un anno, sono stati travolti mentre attraversavano la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e entrambi sono stati trasportati in ospedale. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, a Muggiò. Poco dopo le 17, padre e figlio di 1 anno sono stati investiti mentre attraversavano la strada in viale Rimembranza. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. La situazione è sembrata subito molto preoccupante coi presenti che.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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