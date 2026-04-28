Incidente in via Sichelgaita | centauro cade e batte la testa si indaga
Stamattina a Salerno, in via Sichelgaita, si è verificato un incidente che ha coinvolto un centauro. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista ha perso il controllo del motorino, presumibilmente a causa di un dosso, e successivamente è scivolato, cadendo sulla fiancata di un’auto parcheggiata. Durante la caduta, ha battuto la testa a terra. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.
Brutto incidente, stamattina, a Salerno, in via Principessa Sichelgaita: un centauro, per cause da accertare, ha perso il controllo del suo motorino, probabilmente a causa di un dosso, ed è sbandato, cadendo sulla fiancata di un'auto in sosta, per poi battere la testa al suolo. Sul posto, i.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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