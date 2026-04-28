Incidente in via Sichelgaita | centauro cade e batte la testa si indaga

Stamattina a Salerno, in via Sichelgaita, si è verificato un incidente che ha coinvolto un centauro. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista ha perso il controllo del motorino, presumibilmente a causa di un dosso, e successivamente è scivolato, cadendo sulla fiancata di un’auto parcheggiata. Durante la caduta, ha battuto la testa a terra. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.