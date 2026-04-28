Incidente in strada paura per un 15enne in scooter

Questa mattina a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, si è verificato un incidente in strada che ha coinvolto un 15enne a bordo di uno scooter. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Sono ancora in corso le verifiche sulle cause dell’incidente e sulle condizioni del ragazzo. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo ad altri veicoli o persone coinvolte.

Momenti di grande apprensione questa mattina, a Monte San Giovanni Campano in provincia di Frosinone. In località Fontana Canale, lungo la strada provinciale 64, un ragazzo di 15 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter.La dinamica dello scontroPer.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI Notizie correlate Lazzate, incidente tra auto e scooter, 15enne in ospedaleChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: paura su via Adriatica; Incidente in strada, paura per un 15enne in scooter; Paura a Ramiola, auto fuori strada con due bambini a bordo; Cervaro, Perde il controllo dell'auto e va fuori strada: paura per una donna. Incidente sull’Ofantina: bovini sulla strada, feriti e auto distrutteMomenti di grande paura si sono vissuti nella serata di ieri lungo la strada Ofantina, dove un grave incidente ha coinvolto più veicoli e un gruppo di bovini finiti improvvisamente sulla carreggiata. irpiniaoggi.it Paura sulla strada, violento scontro moto-auto: due persone trasportate in ospedale in codice rossoPERGINE VALSUGANA. Momenti di apprensione nella serata di oggi, venerdì 24 aprile, a Pergine Valsugana. Intorno alle 19.45 si è infatti verificato un incidente stradale in via al Lago, all'altezza del ... ildolomiti.it Si schianta in moto contro un sasso e muore. Tragico incidente, ieri sera, in val Genova: la vittima è Stefano Schergna, 55 anni. Stava percorrendo lastrada all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta https://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2026/04 - facebook.com facebook Le immagini riprese da uno dei passeggeri dell'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Giacarta, capitale dell'Indonesia, in cui sono morte 14 persone. L'incidente è avvenuto ieri quando il treno a lunga percorrenza Argo Bromo Anggrek si è scontrato con l x.com