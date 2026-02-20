Coperta del partigiano Escluse tracce ematiche dopo una perizia della medicina legale

La coperta di Giovanni Rossi, ucciso nel 1944 a Monterotondo di Frassinoro, non mostra più tracce di sangue. La perizia medico-legale condotta al Policlinico ha confermato che, dopo 82 anni, non si trovano più tracce ematiche grazie al test della Benzidina. La scoperta conferma che il tessuto, conservato per decenni, ha perso ogni elemento biologico originale. Rossi, primo comandante partigiano della provincia, aveva rifiutato di consegnare la guida della resistenza al Pci, scelta che gli costò la vita. La coperta resta un simbolo di quell’episodio storico.

La coperta di Giovanni Rossi non contiene più tracce ematiche. A chiarirlo è una perizia medico-legale svolta in questi giorni al Policlinico: dopo il test della Benzidina si può dunque affermare che il reperto a distanza di 82 anni non conserva più alcun elemento del sangue del primo comandante partigiano della nostra provincia, ucciso appunto nel 1944 a Monterotondo di Frassinoro per mano e volontà del Pci, dopo che il partito aveva deciso di governare da lì in avanti la resistenza in Appennino, e soprattutto in seguito al rifiuto di Rossi di consegnare la direzione dei suoi uomini a un commissario del partito.