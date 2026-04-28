Incendio in una palazzina durante i lavori a fuoco il tetto

Questa mattina a Cormano, vicino a Monza, si è verificato un incendio in una palazzina durante i lavori di ristrutturazione. Intorno alle 10:30, le fiamme sono scoppiate nel tetto, che era in fase di coibentazione, creando momenti di preoccupazione tra i residenti e i lavoratori presenti sul posto. Sul luogo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio.

Momenti di paura questa mattina, 28 aprile, a Cormano, alle porte di Monza. Durante i lavori di coibentazione del tetto in una palazzina in ristrutturazione in via Puccini, intorno alle 10:30 sono divampate le fiamme.Sul posto sono subito arrivati i vigli del fuoco, intervenuti con ben 8 mezzi e.🔗 Leggi su Monzatoday.it Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana Notizie correlate Leggi anche: Incendio nella notte a Santa Caterina, in fiamme il tetto di una palazzina in via Enotria Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio in un locale interrato di una palazzina: evacuate dai Vigili del fuoco nove persone; Incendio in una palazzina durante i lavori, a fuoco il tetto; Incendio in una palazzina, evacuate sette famiglie; Incendio a Boccea: in fiamme un appartamento (video). Cormano, incendio sul tetto di una palazzina in ristrutturazioneCormano, incendio tetto in una palazzina in ristrutturazione, intervento dei Vigili del fuoco. Emergenza nella mattinata di oggi, 28 aprile in via Giacomo ... ilnotiziario.net Vigili del fuoco domano incendio in palazzina nel MilaneseDa stamani otto squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate a fronteggiare un incendio che ha colpito il tetto di un edificio di tre piani in via Puccini, a Cormano nel Milanese. (ANSA) ... ansa.it Incendio in appartamento a Catania: 4 intossicati Rogo in una palazzina di via... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Prima organizza il corteo di bottiglie di campagne con le candele pirotecniche, accendendone una assieme ai suoi dipendenti, poi è tra le prime a scappare dal Constellation dopo l'innesco dell'incendio: è su Jessica Moretti che si è concentrata l'attenzione de x.com