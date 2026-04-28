Incendia la casa del fratello | Forse un gesto ritorsivo

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Castelnovo Monti dopo aver appiccato un incendio nell’appartamento del fratello. L’episodio è avvenuto in seguito a una contestazione familiare, che si sarebbe verificata dopo uno sfratto forzato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe agito con l’ipotesi di un gesto ritorsivo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Contestazione familiare: incendia l’appartamento del fratello dopo uno sfratto forzato, denunciato dai carabinieri di Castelnovo Monti. Si è trattato di una presunta ritorsione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche se non fosse stato per il tempestivo intervento dei soccorsi. Poteva anche trasformarsi in una tragedia l’incendio appiccato nella tarda serata del 23 aprile a un appartamento situato in Castelnovo Monti, solo il rapido arrivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme, originate con dolo, si propagassero all’intero stabile, mettendo a rischio l’incolumità degli altri residenti. Per questi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendia la casa del fratello: "Forse un gesto ritorsivo" Notizie correlate Sfratta il fratello di casa e lui per vendetta gli incendia l’appartamento: evitata tragediaCastelnovo Monti (Reggio Emilia), 27 aprile 2026 – Una ritorsione familiare che rischiava di trasformarsi in tragedia. Leggi anche: Grande fratello vip, gesto choc di Antonella Elia nella casa: Raul Dimitras indignato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Brucia i vestiti della ex e le manda su whatsapp il video della casa in fiamme; Incendio a Palo del Colle, brucia il sottotetto di una casa: tre squadre dei vigili del fuoco sul posto; Casa in fiamme, incendio partito dall’auto in garage; L’incendio ad Almenno San Salvatore: due appartamenti inagibili, in 5 fuori casa. Incendia la casa di un'anziana per vendetta, arrestato un giovane a LicataUn 32enne ha appiccato il fuoco nell'abitazione di una 84enne nel tentativo di ucciderla. Salvata per caso, la donna ha perso la casa ... rainews.it Sfratta il fratello di casa e lui per vendetta gli incendia l’appartamento: evitata tragediaL’episodio è avvenuto a Castelnuovo Monti (Reggio Emilia): denunciato un 33enne. Tra i due familiari tensioni e dissidi economici avevano portato alla rottura: il proprietario aveva lasciato l’abitazi ... msn.com Dardo di fiamma da auto a metano incendia una rimessa a Terni. A fuoco due vetture alla periferia della città - facebook.com facebook Dardo di fiamma da auto a metano incendia una rimessa a Terni. A fuoco due vetture alla periferia della città x.com