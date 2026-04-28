in marcia per solidarieta’ amolavita e blind&guide insieme alla stramilano

A Milano, si sono svolte manifestazioni di solidarietà con la presenza di associazioni che promuovono l'inclusione e il sostegno reciproco. Le iniziative sono state organizzate lungo il percorso della Stramilano, coinvolgendo gruppi che credono nel superamento delle barriere e nel camminare insieme, anche quando il percorso si presenta difficile. Le persone coinvolte hanno marciato unite, condividendo l’obiettivo di sostenersi a vicenda fino al raggiungimento del traguardo.

Milano. Superare i limiti, condividere il percorso anche se arduo, sorreggersi per conquistare insieme il traguardo. È questo il messaggio potente che prenderà vita il prossimo 3 maggio alla Stramilano, dove l’Associazione Oncologica Milanese AMO la VITA ODV partecipa con l’associazione spagnola.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stramilano: 50.000 corridori a Milano tra sport e solidarietà Chi sono Blind, El Ma & Soniko a Sanremo 2026Blind, El Ma & Soniko saranno in gara al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In marcia per la pace e per solidarietà a papa Leone; IN MARCIA PER SOLIDARIETA’: AMOlaVITA e Blind&Guide insieme alla Stramilano; Ad Assisi 1.500 studenti in marcia per la pace e per le vittime di tutte le guerre; VIDEO Ragazzi in marcia nel segno della Pace e della solidarietà. in marcia per solidarieta’ amolavita e blind&guide insieme alla stramilanoUna squadra di 12 non vedenti spagnoli con le loro 14 guide marcerà indossando la maglia della storica associazione che assiste malati di cancro negli ospedali S.Carlo e S.Paolo.www.amolavitaodv.it gu ... milanotoday.it Monfalcone, quasi 900 alla marcia Solidarietà è Vita: fondi per le Cure PalliativeQuarta edizione della marcia solidale: 889 iscritti e screening gratuiti in Piazza della Repubblica con associazioni e volontari. nordest24.it I lavoratori Natuzzi in marcia sotto il sole ieri hanno bloccato la strada provinciale 41, tra la Puglia e la Basilicata, che unisce i due siti Natuzzi Jesce 2, a rischio chiusura, e Jesce 1 - facebook.com facebook Prosegue la marcia di Sinner al torneo di Madrid. x.com