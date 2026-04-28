In Inghilterra danno il Liverpool forte su Beukema

In Inghilterra si parla di un interesse concreto del Liverpool per il difensore del Napoli Sam Beukema. L'allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, avrebbe manifestato la volontà di ingaggiare il giocatore. Le trattative tra le due società sono attualmente in corso, mentre le notizie di mercato indicano un concreto interesse da parte del club inglese. Sam Beukema è attualmente sotto contratto con il Napoli e gioca come difensore centrale.

Sirene inglesi per il difensore del Napoli Sam Beukema. Sul calciatore partenopeo c’è il forte interesse del Liverpool e il gradimento del tecnico dei Reds Slot. Stando a quanto dicono i giornalisti di Team Talk, il tecnico olandese dei Reds, Arne Slot, apprezza il connazionale già dai tempi in cui allenava il Feyenoord e sarebbe pronto a convincere la dirigenza a offrire circa 30 milioni di sterline per il difensore del Napoli. La presenza di altri calciatori olandesi in rosa è vista dal tecnico come un punto di forza per convincere il ragazzo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - In Inghilterra danno il Liverpool forte su Beukema Notizie correlate Leggi anche: Dall’Inghilterra danno Manna su Atcheson del Blackburn Liverpool condannato a risarcire il Chelsea per il caso Rio Ngumoha: la ricostruzione di quanto è successo in Inghilterra!Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Calciomercato: Alex... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La competizione globale per il tè; Dal Regno Unito al Policlinico di Sant’Orsola per l'intervento salva vita; Carlo III d’Inghilterra. Così da ragazzo ho capito che la Natura va ascoltata; GUARDIOLA l’italiano. In Inghilterra danno il Liverpool forte su BeukemaForzAzzurri.net - L'allenatore dei Reds Slot vuole il difensore azzurro. Sirene inglesi per il difensore del Napoli Sam Beukema. Sul calciatore partenopeo c'è il forte ... forzazzurri.net Francesca Ronchin. . In Inghilterra la BBC ha "scoperto" che fingersi gay è "l'ultimo" escamogate per ottenere l'asilo. Spesso e volentieri suggerito da mediatori e avvocati come racconta Purtroppo è l'ennesima scoperta dell'acqua calda...Peraltro a danno di ch - facebook.com facebook