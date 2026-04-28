Impianto di trattamento presso Abc Nasso | Non sappiamo di chi sia

Il Comune di Latina ha dichiarato di non conoscere la proprietà dell’impianto di trattamento dei rifiuti situato presso la sede di Abc. L’impianto, utilizzato per la separazione dei rifiuti, si trova in questa zona, ma non sono stati forniti dettagli sulla sua titolarità. La questione è stata sollevata nel corso di un sopralluogo effettuato dall’amministrazione comunale. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali autorizzazioni o proprietà dell’impianto.

Il Comune di Latina non sa di chi sia l’impianto di separazione rifiuti presente presso la sede di Abc. È quanto emerso nel corso del question time in cui gli assessori all’Ambiente, Michele Nasso, e al Patrimonio, Antonina Rodà, hanno risposto all’interrogazione presentata da Maria Grazia Ciolfi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Abc, Nasso: "Nessun costo extra per le pulizie dopo le festività"Nessun servizio extra canone di Abc per la pulizia di piazze e strade dopo gli eventi delle festività di Natale o del Carnevale, e dunque non... Scoperto impianto abusivo per il trattamento di rifiuti pericolosiArezzo, 13 febbraio 2026 – Un impianto abusivo per il trattamento di rifiuti speciali, anche pericolosi, è stato sequestrato dai carabinieri al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; Avviso: pubblicazione Piano di Emergenza esterna per l’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti TRM S.p.A.; Economia circolare in Umbria, il progetto Siero e la ghigliottina Pnrr per l’impianto di Ponte Rio; Lenti fachiche per correggere i difetti visivi: quando sono indicate. Impianto di trattamento presso Abc, Nasso: Non sappiamo di chi siaLe risposte in question time all'interrogazione di Ciolfi sulla mancata partecipazione al bando regionale per i rifiuti ... latinatoday.it Anagni, i carabinieri sequestrano un impianto di trattamento rifiutiSmaltivano rifiuti senza autorizzazione. Inevitabile il sequestro dell'impianto e la denuncia dell'amministratore. E’ successo ad Anagni. Protagonista suo malgrado una ditta che si occupa di ... ilmessaggero.it Il corso di Orticoltura, stamattina in visita all'impianto di compostaggio di San Damiano facebook Visita all’impianto di riciclo di Colico (Lecco) e confronto sul futuro dell’economia circolare in Europa Con gli eurodeputati @FiocchiPietro @gaepedulla @BenniScuderi x.com