In tutta Italia continuano le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2026”, un concorso di bellezza e simpatia alla sua 33ª edizione. Di recente, a San Mauro Pascoli, è stata incoronata Miss Mamma italiana Evergreen, riconoscimento che premia la partecipante con il titolo nazionale. La manifestazione è organizzata dalla società Te e coinvolge diverse città in tutto il paese.

Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’ endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ilva Sarti di San Mauro Pascoli è Miss Mamma italiana Evergreen

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