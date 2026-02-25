Arisa tra Sanremo e vita privata | Ho ancora la paura di non essere mai all' altezza non faccio l' amore se non sono innamorata

La cantante lucana, piazzatasi tra i primi cinque big nella classifica della prima serata del Festival racconta le sue emozioni per il ritorno sul palco dell'Ariston "Io da sola sto da Dio. Ho capito che ho quest’allergia, non agli uomini ma alle relazioni tossiche. Se mi rendo conto che sono più felice e tranquilla stando da sola, forse la mia vita è stare da sola con gli amici, gli animali, le piante, la musica, un bell’appartamento.”. Arisa torna a parlare della sua vita privata durante una conferenza stampa a margine di Sanremo 2026. Una confessione intima che strappa applausi in sala stampa anche se, poco prima, aveva raccontato ben altre emozioni. "Prima di esibirmi ho ripassato la canzone fino alla fine, ancora sulla passerella. Nella speranza di non dimenticarmi le parole - come già mi è accaduto, e non ricordiamo quei brutti momenti, che io ci soffro ancora". 🔗 Leggi su Today.it

