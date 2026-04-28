Ilary Blasi festeggia il compleanno con la famiglia del Grande Fratello | la sorpresa con fiori e palloncini

Ilary Blasi ha compiuto 45 anni e ha celebrato il suo compleanno insieme alla famiglia del Grande Fratello. La conduttrice ha ricevuto una sorpresa con fiori e palloncini, mentre sui social sono stati pubblicati numerosi messaggi di auguri. La giornata è trascorsa in un’atmosfera conviviale, con amici e parenti presenti per festeggiare l’occasione speciale.

Ilary Blasi compie 45 anni e li festeggia con la famiglia del Grande Fratello: fiori e palloncini a sorpresa per la conduttrice, inondata di auguri social.🔗 Leggi su Fanpage.it

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