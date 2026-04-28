Il viaggio | percorsi intorno al Lago di Como tra paesaggio e ispirazione

Dal 15 al 24 maggio, il Lago di Como ospita una serie di eventi intitolata “Il Viaggio – percorsi intorno al lago, tra paesaggio e ispirazione”. Questa iniziativa, promossa dal coordinamento Ville e Musei, segue la partecipazione all’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026. Per dieci giorni, vengono proposte diverse attività che attraversano il territorio, coinvolgendo visitatori e appassionati di arte e natura. È la prima volta che il progetto viene organizzato in questa forma.

Dopo la partecipazione all’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como lancia un nuovo progetto diffuso: dal 15 al 24 maggio arriva “Il Viaggio – percorsi intorno al lago, tra paesaggio e ispirazione”, un calendario di eventi che per la prima volta si.🔗 Leggi su Quicomo.it

Entre Rhin et Moselle : trésors cachés d’Alsace et Lorraine | Trésors du Patrimoine

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