Il tuo cane mi ha morso voglio un risarcimento Lei nega la proprietà dell' animale | Fate il microchip

Una persona ha presentato una richiesta di risarcimento dopo essere stata morsa da un cane, mentre un'altra ha negato di essere proprietaria dell'animale, invitando a verificare il microchip. La discussione si è concentrata sulla proprietà dell'animale e sulla possibilità di accertarla tramite i controlli sul microchip. La situazione si svolge in un contesto legale in cui si cercano di chiarire i rapporti tra le parti coinvolte.

“Il tuo cane mi ha morso, voglio un risarcimento”. “Quel cane non è mio, fate gli accertamenti sul microchip se non mi credete”. E alla fine si va davanti al giudice, dopo che la mediazione economica è andata a vuoto. E davanti al giudice, nel corso dell’udienza davanti al giudice la vittima si è.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il cucciolo morde: cosa fare (e cosa NO) #cani #dogtraining

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