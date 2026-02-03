‘World Cancer Day’ a Foggia la presentazione del libro ’Memorie di un panda che divenne farfalla' di Valentina Di Francesco

Oggi a Foggia si tiene una presentazione speciale del libro di Valentina Di Francesco, “Memorie di un panda che divenne farfalla”. L’evento si svolge proprio nel giorno dedicato alla lotta contro il cancro, e serve a mettere in luce storie di speranza e rinascita. La città si anima con letture e discussioni aperte, attirando persone di tutte le età interessate a conoscere meglio il tema della resilienza.

In occasione del 'World Cancer Day', la città di Foggia ospita un evento dedicato alla resilienza e alla forza del racconto. Mercoledì 4 febbraio alle 18 presso la Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte, verrà presentato il volume 'Memorie di un panda che divenne farfalla. Diario (non proprio).

