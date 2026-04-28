Il Prato vince | ora il primo posto è matematico

L’hockey su prato ha visto una partita combattuta tra le due squadre, con il Prato che si è imposto con il punteggio di 6 a 5 contro il Grosseto. La vittoria permette alla squadra di conquistare matematicamente il primo posto in classifica. In campo, per il Grosseto, sono scesi Peruzzi, Bruzzi, Giabbani, Muntean, Cardi, Giusti, Bianchi e Perfetti.

Grosseto 6 Hockey Prato 5 CP GROSSETO: Peruzzi (Saletti), Bruzzi, Giabbani, Muntean, Cardi, Giusti, Bianchi, Perfetti. Allenatore: Peruzzi. HOCKEY PRATO: Vespi A. (Vespi F.), Baldesi, Capuano Lorenzo, Barbani, Benelli, Mugnai, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bernardini Arbitro: Marra di Salerno. Marcatori: 2’02’’p.t. Bianchi, 2’09’’ Baldesi, 8’05’’ Capuano Alberto, 8’40’’ Perfetti, 15’06’’ Poli, 17’07’’ Baldesi, 21’32’’ Bruzzi, 8’30’’ s.t. Bruzzi, 11’50’’ Bianchi (rigore) 17’57’’ e 24’37’’ Poli. Un successo, il dodicesimo in tredici partite, che dà la certezza matematica del primo posto. E’ quel che ha colto l’Hockey Prato sabato scorso, nella tana del CP Grosseto, nel penultimo turno della "regular season" del campionato di Serie B di hockey su pista.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Prato vince: ora il primo posto è matematico Notizie correlate Prosegue la corsa del Pescara Pallanuoto, battuto anche il Cagliari: primo posto matematicoEnnesima vittoria per il Pescara Nuoto e Pallanuoto che batte 23-11 la Promosport Cagliari ed è matematicamente primo nel girone 3 del campionato di... Volley femminile - SERIE "C» E "D». ACopLat cerca già il primo posto matematico. Paif non si vuol fermare, Pantera si vuol blindareSi svolgerà tutta d’un fiato, nella giornata odierna, la terz’ultima di regular season. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Prato vince: ora il primo posto è matematico; La Zenith Prato chiude in bellezza: vittoria in casa del San Giuliano e ora sotto con i play off; Serie D, gir. E. Il Prato vince ancora: successo all'inglese contro il Trestina - Toscana - Prato; Padova Marathon, vince l'ugandese Kwemboi: festa per 40mila in Prato della Valle. Il Prato vince: ora il primo posto è matematicoGrosseto 6 Hockey Prato 5 CP GROSSETO: Peruzzi (Saletti), Bruzzi, Giabbani, Muntean, Cardi, Giusti, Bianchi, Perfetti. Allenatore: Peruzzi. HOCKEY PRATO: Vespi A. (Vespi F.), ... lanazione.it Una strepitosa Prato Nightmare vince 3-1 contro la fortissima Modena!!!! Eroi della giornata Riccardo Frigerio che ha schiantato un Maestro Internazionale, il GM Klekowski che ha battuto un 2560 in prima scacchiera e le patte di De Filomeno e Centamore con - facebook.com facebook