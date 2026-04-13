Prosegue la corsa del Pescara Pallanuoto battuto anche il Cagliari | primo posto matematico

Il Pescara Pallanuoto ha vinto anche la partita contro il Cagliari, con il risultato di 23-11, consolidando la posizione di testa nel girone 3 del campionato di serie B. La squadra, grazie a questa vittoria, si è assicurata matematicamente il primo posto in classifica. La partita si è svolta in modo schiacciante per il Pescara, che ha dominato fin dall'inizio.

Ennesima vittoria per il Pescara Nuoto e Pallanuoto che batte 23-11 la Promosport Cagliari ed è matematicamente primo nel girone 3 del campionato di serie B. Dopo due tempi in cui gli ospiti sono stati bravi a partire bene e rimanere in gara, è venuta fuori la qualità dei ragazzi di mister Franco.🔗 Leggi su Ilpescara.it Il Pescara Pallanuoto riprende la sua corsa, Cc Lazio battuto 24-12Il Pescara Nuoto e Pallanuoto riparte la sua corsa in testa alla classifica del campionato di serie B grazie alla vittoria alle Naiadi contro il Cc... Il Pescara Nuoto e Pallanuoto vince al Foro Italico contro Delta e ipoteca il primo postoPartita non facile quella portata a casa dai ragazzi di mister Franco Di Fulvio, approcciata non nel migliore dei modi nella parte iniziale Partita...