Il Prato continua a macinare successi nel girone E di Serie D, con sei vittorie consecutive e nessun gol subito in queste partite. La squadra ha raggiunto dieci risultati utili di fila e si avvicina al secondo posto da sola, senza porsi limiti. La serie di prestazioni positive la colloca tra le formazioni più in forma del campionato, condividendo il primato con il Siena.

Sei vittorie consecutive, tutte senza subire neppure un gol, e 10 risultati utili di fila. Il Prato è, insieme al Siena, la formazione più in forma del girone E di Serie D. A certificarlo ulteriormente ecco l’affermazione contro lo Sporting Club Trestina, nel penultimo atto della regular season. Uno dei grandi protagonisti del successo in terra umbra è stato indubbiamente Greselin, che ha avuto il merito di sbloccare il punteggio con uno splendido gol dopo nemmeno quattro minuti dal calcio d’avvio. "Ho stoppato con il petto questo cross proveniente dall’out mancino e poi mi sono girato con il sinistro. Fortunatamente la palla è entrata. Sono...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Prato non si pone limiti: avanti : "Chiudere al secondo posto da soli"

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