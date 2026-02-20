L’Alcione Milano ha celebrato una vittoria importante, scaturita da un’ottima prestazione sul campo. Dopo aver conquistato il successo al “Menti”, i giocatori sono pieni di energia e fiducia, pronti a ripetere l’impresa. La squadra non si ferma e punta a continuare a sorprendere, anche grazie alla determinazione mostrata nelle ultime partite. La società lavora per rafforzare il gruppo e prepararsi al meglio alla prossima sfida. La passione dei tifosi cresce di giorno in giorno.

Cinque giorni dopo l’impresa del “Menti“, e alla vigilia di un nuovo turno di campionato, l’entusiasmo in casa Alcione Milano è ancora palpabile. La vittoria per 0-1 sul campo del Vicenza, fino a domenica scorsa imbattuto e lanciato verso la Serie B, ha un peso specifico enorme: non solo per i tre punti, ma per il modo in cui sono arrivati. Davanti a oltre diecimila tifosi biancorossi gli Orange hanno scelto la via del coraggio e dell’intelligenza tattica. Restare bassi, compattarsi e ripartire: un piano partita eseguito con lucidità e personalità. Le scelte di Cusatis hanno sorpreso tutti. Nessuna punta di ruolo dall’inizio, nessun punto di riferimento fisso per la retroguardia veneta: Tordini a svariare per oltre un’ora, a cucire il gioco e a lavorare negli spazi, con l’obiettivo di disorientare la difesa di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Alcione non si pone limiti. Avanti con coraggio e gioco

