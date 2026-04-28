Con la conclusione di aprile si chiude un mese caratterizzato da numerose scadenze fiscali, spesso considerate tra le più impegnative dell’anno. Nonostante la fine delle scadenze più immediate, la complessità del sistema fiscale rimane invariata. La pressione sui contribuenti e sulle imprese si mantiene alta, mentre le autorità fiscali continuano a lavorare per rendere il sistema più sostenibile. La situazione si conferma come uno degli aspetti più rilevanti del calendario fiscale annuale.

Firenze, 28 aprile 2026 – Con la fine di aprile si chiude uno dei mesi tradizionalmente più gravosi sul piano fiscale. Anche quest’anno professionisti, imprese e contribuenti hanno dovuto confrontarsi con un calendario fitto di scadenze, adempimenti e obblighi che confermano una criticità ormai strutturale: il peso della complessità amministrativa nel rapporto tra cittadini e Stato. Il tema non riguarda solo gli addetti ai lavori. Quando il sistema fiscale diventa eccessivamente articolato, a subirne gli effetti sono famiglie, lavoratori autonomi, piccole imprese e studi professionali che devono impiegare tempo e risorse per orientarsi tra norme spesso stratificate e procedure non sempre coordinate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mese delle super scadenze fiscali è finito, la complessità resta: il fisco deve tornare sostenibile

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