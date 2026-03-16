Il mese di marzo si rivela particolarmente intenso per i commercialisti, tra scadenze fiscali e pratiche da completare. A Firenze, il 16 marzo 2026, si evidenzia come questo periodo richieda un impegno notevole, con professionisti che devono affrontare un susseguirsi di adempimenti e verifiche. La pressione cresce man mano che si avvicinano le date limite, rendendo il lavoro di questi esperti sempre più frenetico.

Firenze, 16 marzo 2026 – “Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”. Il proverbio che i nonni utilizzavano per descrivere l’imprevedibilità del meteo di questo mese sembra adattarsi perfettamente anche alla realtà quotidiana degli studi dei commercialisti. A spiegarlo è Filippo Vannoni, consigliere di Anc Firenze, che racconta come il mese di marzo rappresenti ormai una vera e propria prova di resistenza per la categoria. “Il proverbio – osserva – descrive bene anche la situazione degli studi professionali. In marzo 2026 le scadenze fiscali sono 36, e 13 di queste sono concentrate tutte il giorno 16”. Una concentrazione di adempimenti che da anni la categoria segnala all’Amministrazione finanziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il marzo dei commercialisti è uno slalom infernale fra le scadenze fiscali

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