Il mare una risorsa da conoscere e tutelare | i risultati dell' iniziativa che ha coinvolto oltre 800 alunni

Stamattina alla Lega Navale di Salerno sono stati presentati i risultati dell’iniziativa “Il mare, una risorsa da conoscere e tutelare”. L’evento ha coinvolto oltre 800 studenti e fa parte del progetto più ampio “Mare nostrum”, ideato e curato dalla professoressa Marianna Bortone Blasi. L'obiettivo era promuovere la conoscenza e la tutela delle risorse marine tra i giovani.

Sono stati illustrati stamattina alla Lega Navale di Salerno, i risultati dell'iniziativa “Il mare, una risorsa da conoscere e tutelare” ideata e curata dalla professoressa Marianna Bortone Blasi, inserita nell'ambito del progetto di più ampio respiro "Mare nostrum". Il presupposto fondamentale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Bimbi in barca, lezioni di mare per 800 alunniÈ stata una lezione speciale, quella compiuta questa mattina dagli studenti salernitani che hanno partecipato ad una delle fasi del progetto, il... Leggi anche: Enna: 200 studenti trasformano l’acqua in risorsa da tutelare Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il mare, una risorsa da conoscere e tutelare, i Rotary Club di Salerno presentano i risultati del progetto; A Tenerife il congresso che racconta il mare, la sua salute, le sue bontà; Ambiente: da Enea nuovi bio-reef stampati in 3D per rigenerare il mare; Banchine, maestranze, innovazione. Il mare grande risorsa del Ponente. Il mare, una risorsa da conoscere e tutelare, i risultati del progettoQuesta mattina, alla Lega Navale di Salerno si è tenuta la conferenza stampa per illustrare i risultati ottenuti nel corso dell'iniziativa Il mare, una riso ... gazzettadisalerno.it Confitarma, Mattioli: Il mare è una risorsa da proteggere. L’assemblea con il presidente ConteL’Assemblea di Confitarma con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, il sottosegretario agli Affari esteri, ... affaritaliani.it Acitrezza: Dove la leggenda bacia il mare Osservare il fascino dei Faraglioni dei Ciclopi che emergono maestosi dalle acque cristalline dello Ionio non è solo una vista panoramica: è un tuffo in un racconto millenario. Secondo la leggenda, queste enormi r - facebook.com facebook Aggiornamento arrivi via mare in #Italia: 891 persone arrivate nell'ultima settimana (20-26 aprile). +655% rispetto alla settimana precedente (con 118 persone). Per aggiornamenti costanti e dettagli su arrivi via mare: data.unhcr.org/en/situations/… x.com