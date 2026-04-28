Il giovane chef brianzolo Lorenzo Masiero in finale nazionale alle Stelle di Domani

Un giovane chef della provincia di Monza e della Brianza si è qualificato per la finale nazionale della competizione culinaria “Le Stelle di Domani”. Dopo aver superato le altre candidature con il sua piatto intitolato “Fusione tra mare e terra”, si prepara ora a partecipare alla fase conclusiva che si svolgerà il 5 maggio presso il Cast Italian Institute of Culinary Arts and Hospitality di Brescia. La finalissima sarà l'ultimo appuntamento di questa edizione del contest.

Con la sua “Fusione tra mare e terra” ha sbaragliato la concorrenza e ora, il 5 maggio alla sede Cast Italian Institute of Culinary Arts and Hospitality di Brescia, è pronto a tentare il colpaccio e vincere la seconda edizione di “Le Stelle di Domani” la competizione nazionale dedicata ai giovani.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Edoardo Mancini tra i 10 finalisti di “Le Stelle di Domani”: il talento del Panzini vola alla finale nazionaleSENIGALLIA – Grande soddisfazione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Panzini” di Senigallia: lo studente Edoardo Mancini è tra i 10 finalisti...