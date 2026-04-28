A circa 14 o 15 anni, ha iniziato a scrivere la cronaca delle partite di calcio che giocava e le appendeva nei bar del paese. Da allora, ha sviluppato una passione per il giornalismo che non ha mai messo da parte. In passato, ha dichiarato di non avere timori nel suo lavoro e di considerare fumetti e libri come un vero e proprio nutrimento. La sua attività giornalistica si è consolidata nel tempo, mantenendo sempre vivo l'interesse per la scrittura.

Quando è nata la sua passione per il giornalismo? Cosa lo ha ispirato a diventare un giornalista? "Intorno ai 1415 anni, età in cui scrivevo la cronaca delle mie partite di calcio e le appendevo nei bar del paese. È importante, alla vostra età, sviluppare una passione per qualcosa: è come una melodia che si sente in sottofondo e a cui bisogna prestare ascolto". Qual è il primo articolo che ha pubblicato? In quale quotidiano? "A 19 anni, sul settimanale ’Cronaca 80’ grazie al giornalista Alvaro Coli. Poco dopo ho iniziato con il Resto del Carlino, assunto all’età di 26 anni. Ho collaborato anche con altri giornali, tra cui Il Messaggero, e ricoperto il ruolo di radiofonico a Radio Urbino Montefeltro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il giornalista non ha timori": "Fumetti e libri sono nutrimento"

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