Il giallo La chianca del torrese Giovanni Taranto tra i vincitori del premio Elsa Morante 2026

Il romanzo “La chianca” dello scrittore torrese Giovanni Taranto ha vinto il Premio Elsa Morante 2026 nella sezione Nisida. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, e il riconoscimento arriva in un momento in cui il panorama culturale si confronta con temi complessi e attuali. La vittoria si aggiunge a una lunga lista di riconoscimenti letterari assegnati quest’anno, confermando il valore dell’opera nel panorama nazionale.

In un panorama culturale che sempre più spesso cerca risposte alle complessità del presente, l’assegnazione del Premio Elsa Morante 2026 (sezione Nisida) a Giovanni Taranto rappresenta un segnale di straordinaria potenza etica e letteraria. La giuria, guidata dalla prestigiosa presidenza di Dacia.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Il Premio Elsa Morante compie 40 anni: Saviano, Bussola e Garlando tra i vincitori delle sezioni RagazziIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Arriva “La chianca”, il nuovo romanzo di Giovanni Taranto«A raccontarci la storia cruda de La chianca è un complesso di voci: carabinieri, magistrati, giornalisti, testimoni. Contenuti utili per approfondire Il giallo La chianca, del torrese Giovanni Taranto, tra i vincitori del premio Elsa Morante 2026In un panorama culturale che sempre più spesso cerca risposte alle complessità del presente, l’assegnazione del Premio Elsa Morante 2026 (sezione Nisida) a Giovanni Taranto rappresenta un segnale di ... napolitoday.it Dal trionfo al PordeNoir al Premio Elsa Morante: Giovanni Taranto e il Giallo Vulcanico scalano la vetta della narrativa civilePORDENONE / NAPOLI – C’è un legame sempre più stretto tra la città del Noncello e le pendici del Vesuvio, uniti nel segno della grande letteratura crime. Giovanni Taranto, che proprio recentemente ha ... pordenoneoggi.it