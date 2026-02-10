Arriva La chianca il nuovo romanzo di Giovanni Taranto

Arriva in libreria il nuovo romanzo di Giovanni Taranto, “La chianca”. La narrazione si dipana attraverso le voci di chi ha vissuto e investigato sulla vicenda, tra carabinieri, magistrati, giornalisti e testimoni. Il libro promette di portare il lettore nel cuore di una storia dura e reale, raccontata senza filtri.

«A raccontarci la storia cruda de La chianca è un complesso di voci: carabinieri, magistrati, giornalisti, testimoni. Un coro da tragedia greca nelle strade di Napoli e del Vesuviano. Il capitano Mariani si cala in un inferno, la tratta delle donne, fatto della miseria delle vittime irretite e di.

