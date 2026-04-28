Il gelato cassata | vi spiego come prepararlo

Il gelato cassata è una variante del tradizionale dolce siciliano, molto apprezzata e conosciuta in diverse regioni. La sua preparazione prevede l’utilizzo di ingredienti come ricotta, frutta candita e scorze di agrumi, combinati per creare un dessert rinfrescante e ricco di sapore. La ricetta si è evoluta nel tempo, mantenendo però intatte le caratteristiche che hanno reso questo dolce un simbolo della pasticceria mediterranea.

Il gelato cassata è l'ennesima rielaborazione di un classico famosissimo, graditissimo, golosissimo che ha conquistato, nei secoli, i palati di qualsiasi paese. Nel mio blog troverete anche la cassata al forno, il rotolo di cassata e la cassata di Costanza d'Altavilla. In queste settimane che ci.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Su Unreal vi state tutti sbagliando (e vi spiego perchè) AJ Styles: “Vi spiego il mio nuovo ruolo in WWE”AJ Styles ha scelto di restare in WWE anche dopo aver appeso gli stivali al chiodo.