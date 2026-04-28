Il fuoco all’Hilton e la nostra mappa sbagliata Scrive Volpi

Nella notte si è sviluppato un incendio all’interno di un hotel di lusso, causando danni e evacuazioni. Nel frattempo, una mappa diffusa online ha mostrato informazioni errate riguardo alla posizione dell’incendio, generando confusione tra i residenti e le autorità. Quando negli Stati Uniti si verificano eventi di grande impatto, in Italia si tende a semplificare le notizie in categorie politiche o ideologiche, anche se i fatti sono più complessi.

Ogni volta che l’America produce una scena che non riusciamo a decifrare — un attentato, un’elezione, una rivolta — la nostra prima reazione è cercare la casella giusta: destra o sinistra, conservatore o progressista. È un riflesso comprensibile. È anche un riflesso sbagliato. L’ennesimo attentato contro Donald Trump — il terzo tentativo di assassinio in meno di due anni — rilancia questa domanda con urgenza. Non perché il profilo dell’attentatore ci dica qualcosa di definitivo sulla politica americana. Ma perché la velocità con cui il dibattito italiano e europeo lo archiverà in una casella ideologica preconfezionata rivela qualcosa di definitivo su di noi, sulla nostra incapacità strutturale di leggere ciò che accade oltre Atlantico.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il fuoco all’Hilton e la nostra mappa sbagliata. Scrive Volpi Notizie correlate Leggi anche: Kuwait, il fronte silenzioso dove opera anche l’Italia. Scrive Volpi I caschi blu cinesi in Libano e la longa manus di Pechino in Medio Oriente. Scrive VolpiQuando si visitano le missioni internazionali sul terreno si ha spesso la percezione di una realtà più complessa di quella che emerge nei resoconti...