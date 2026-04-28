Mosca mantiene un atteggiamento ambiguo nei confronti di Teheran, collaborando con l’Iran senza accelerare le decisioni. La relazione tra i due paesi sembra caratterizzata da un equilibrio tra interessi e prudenza, mentre la Russia cerca di evitare sanzioni e complicazioni con gli Stati Uniti. Nel frattempo, il coinvolgimento in questa alleanza ha contribuito a rafforzare le finanze russe, permettendo di evitare una recessione e accumulare entrate significative.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. La guerra contro l’Iran rischia di far perdere l’ennesimo alleato strategico alla Russia, ma per ora gli ha permesso di evitare la recessione guadagnando miliardi di dollari. Mosca condanna l’aggressione di Stati uniti e Israele pubblicamente, mostra vicinanza ai vertici di Teheran – come accaduto ieri con la visita del ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragchi – e prova a offrirsi come sponda politica nei negoziati per evitare di spingere gli ayatollah nelle braccia della Cina.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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