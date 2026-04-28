Il dono fatto a mano da Santa Chiara per Francesco d’Assisi è nascosto a Recanati

Un oggetto realizzato a mano da Santa Chiara per San Francesco, e risalente a diversi secoli fa, è attualmente conservato tra i beni spirituali delle Marche. La sua provenienza e la sua storia sono legate a un dono che ha attraversato i secoli, mantenendo un ruolo importante nel patrimonio storico e religioso della regione. Il manufatto si trova in un luogo specifico di Recanati, lontano da occhi indiscreti.

La storia del dono prezioso, un manufatto realizzato da Santa Chiara per San Francesco, che attraversa i secoli: è custodito tra i tesori spirituali delle Marche. Fra questi vi sono un paio di suoi calzari: questi hanno, alle spalle, anche un’altra importante Santa della storia francescana: Chiara d’Assisi. San Francesco non ha bisogno di presentazioni: il Santo che, come Benedetto, hanno rivoluzionato quello che era il primissimo concetto di “essere monaci” e di votare completamente la propria vita a Dio. Cambiare radicalmente il proprio vivere ed il proprio essere, spogliarsi di tutto e vivere con quella che, lo stesso Francesco, chiamava con “sorella povertà“.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il dono fatto a mano da Santa Chiara per Francesco d’Assisi, è nascosto a Recanati Notizie correlate Grottaglie, al Monastero di Santa Chiara l’anteprima nazionale de “Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi”Tarantini Time QuotidianoSarà il Monastero delle Clarisse di Santa Chiara di Grottaglie a ospitare l’anteprima nazionale del volume “Il Cantico... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Che successo i Volunteer Days 2026: quattro giorni al servizio della comunità per i bianconeri; La Corrida incanta Borgo Ferrovia: una serata di emozioni, talento e magia al Teatro Santa Chiara; Alla Spataro di Vasto arriva l’orto sociale grazie al dono della CIA Chieti-Pescara. DAL RINNOVATO SAN BENEDETTO A VIA QUIRRA, PIRRI E SANTA CHIARA. IN POCHI ANNI 8 MILIONI DI VISITATORI A CAGLIARI DALL’AEROPORTO, ECCO COME PORTARLI TRA I BOX. Siete d'accordo - facebook.com facebook