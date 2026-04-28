I prezzi di energia e gas sono aumentati significativamente, un dato che si prevedeva ma che ha superato le aspettative. La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz sono le cause principali di questa escalation. In Italia, i rincari si sono fatti sentire, influenzando i costi per famiglie e imprese. L’andamento dei mercati energetici si è modificato rapidamente, evidenziando le conseguenze di eventi geopolitici sulla vita quotidiana.

Era un dato atteso, ma forse non di questa entità. La guerra in Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz presentano il conto anche in Italia. È l’Istat a certificare il boom dei prezzi alla produzione dell’industria, che nel mese di marzo sono schizzati a causa del conflitto avviato da Stati Uniti e Israele. La componente che incide maggiormente è quella energetica e così l’indice di riferimento sale ai livelli massimi dall’inizio del 2023. Un salto indietro di tre anni e un ritorno al periodo in cui l’Italia e l’Europa combattevano contro l’inflazione alle stelle. E un dato che è un vero e proprio allarme per il futuro, considerando che ciò che monitora l’Istat con questa rilevazione indica l’inflazione a monte della filiera, con costi che probabilmente le aziende trasferiranno successivamente sui consumatori finali.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il conto della guerra di Trump: alle stelle i prezzi di energia e gas

MAGA Melts Down After Trump's War With Iran Starts Shredding Their Money

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